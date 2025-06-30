«Пассажиры спали в зале». Рейс из Петербурга в Кемерово задержали почти на 12 часов ﻿

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь из Пулково в 23:20 29 июня. Однако этого не случилось, и рейс был перенесен на полдень следующего дня.
«Моя супруга должна была вылететь вчера вечером, в результате переносили вылет три раза, ничего не объясняя. Пассажиры спали в зале, гостиницу не предоставили, с едой тоже полный бардак», — поделился наш читатель Павел.
В справочной авиакомпании нашему журналисту сообщили, что причиной задержки рейса оказалась «производственная необходимость». По словам оператора, большей информацией он не владеет.
«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу Nordwind Airlines для уточнения деталей.