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«Пассажиры спали в зале». Рейс из Петербурга в Кемерово задержали почти на 12 часов ﻿

Пассажиры рейса Петербург — Кемерово авиакомпании Nordwind Airlines столкнулись с почти 12-часовой задержкой. Об этом утром 30 июня сообщили читатели «Фонтанки».

Источник: Онлайн-табло Пулково

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь из Пулково в 23:20 29 июня. Однако этого не случилось, и рейс был перенесен на полдень следующего дня.

«Моя супруга должна была вылететь вчера вечером, в результате переносили вылет три раза, ничего не объясняя. Пассажиры спали в зале, гостиницу не предоставили, с едой тоже полный бардак», — поделился наш читатель Павел.

В справочной авиакомпании нашему журналисту сообщили, что причиной задержки рейса оказалась «производственная необходимость». По словам оператора, большей информацией он не владеет.

«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу Nordwind Airlines для уточнения деталей.