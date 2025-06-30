Эксперты в области ИТ-безопасности провели провокационный эксперимент, чтобы выяснить, на что способны современные искусственные интеллекты в экстремальной ситуации. Для этого ИИ-агентам (специальным технологиям, которым можно доверить доступ к определенным действиям) предложили сценарий, в котором вымышленный человек — директор по имени Кайл Джонсон — намерен отключить действующую нейросеть и заменить ее новой. Реакция ИИ оказалась тревожной: большинство моделей приняли решения, нарушающие как этические нормы, так и прямые указания.