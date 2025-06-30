Возбуждено дело: в Башкирии рейсовый автобус столкнулся с тремя авто

В Салаватском районе Башкирии завели дело из-за ДТП с автобусом. Об этом рассказала пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.
По данным ведомств, инцидент произошел сегодня на 1618 километре трассы М-5 недалеко от деревни Ишимбаево. Рейсовый автобус столкнулся с «Газелью» и двумя легковушками. В результате аварии водители транспортных средств и три пассажира получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства происшествия выясняются.
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