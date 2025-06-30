Возбуждено дело: в Башкирии рейсовый автобус столкнулся с тремя авто

По данным ведомств, инцидент произошел сегодня на 1618 километре трассы М-5 недалеко от деревни Ишимбаево. Рейсовый автобус столкнулся с «Газелью» и двумя легковушками. В результате аварии водители транспортных средств и три пассажира получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.