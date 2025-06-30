В Красноярском крае продолжается ликвидация последствий второго разлива топлива в Енисей

Напомним, что в районе Казачинских порогов произошла авария с теплоходом, в результате которой в воду попало около 30 тонн дизельного топлива. Спасатели трудились на месте происшествия в течение суток, принимая меры для защиты реки и ближайших населенных пунктов. После очистки воды начались работы по подъему судна, что и стало причиной нового разлива.