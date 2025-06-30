В Красноярском крае продолжается ликвидация последствий второго разлива топлива в Енисей

Сегодня, 30 июня, в Красноярском крае ведутся работы по устранению последствий второго разлива топлива в реку Енисей.
Напомним, что в районе Казачинских порогов произошла авария с теплоходом, в результате которой в воду попало около 30 тонн дизельного топлива. Спасатели трудились на месте происшествия в течение суток, принимая меры для защиты реки и ближайших населенных пунктов. После очистки воды начались работы по подъему судна, что и стало причиной нового разлива.
В настоящее время специалисты контролируют состояние акватории и обрабатывают береговую линию сорбентом, как сообщили в КГКУ «Спасатель». Однако, по словам заместителя министра экологии края Юлии Гуменюк, показатели качества воды все еще превышают допустимые нормы: из 15 проб 5 оказались несоответствующими стандартам.
Ранее рассказывали, что на Енисее локализовали разлив топлива после аварии с теплоходом.