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Бастрыкин встал на защиту жилищных прав сироты из Омской области

Сирота около 5 лет ждет квартиру, которая положена ему по закону.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил разобраться в вопросе с непредоставлением жилья и жилищного сертификата сироте из Омской области. Руководителю следственного управления СКР по Омской области Виталию Батищеву доложить о результатах проверки по факту возможного нарушения жилищных прав омичу.

Мужчина был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилье еще в 2005 году. В 2021 году суд вынес решение о предоставлении ему жилья, однако реализовать его до сих пор не удалось. Кроме того, заявителю неоднократно отказывали в выдаче жилищного сертификата.

По данному факту в Следственном управлении СК России по Омской области уже проведена процессуальная проверка. Ее результаты, а также принятое по итогам решение будут доложены непосредственно Председателю СК России. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Вопросы о непредоставлении жилья сиротам в Омской области возникают периодически. Не так давно глава СК РФ провел расширенное совещание, где подробно разбирал вопросы, связанные с предоставлением жилья льготникам. По итогам совещания, в том числе и в Омской области были даны поручения Виталию Батищеву.

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил доложить о проверке гибели жителя Омской области.