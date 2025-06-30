Бастрыкин встал на защиту жилищных прав сироты из Омской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил разобраться в вопросе с непредоставлением жилья и жилищного сертификата сироте из Омской области. Руководителю следственного управления СКР по Омской области Виталию Батищеву доложить о результатах проверки по факту возможного нарушения жилищных прав омичу.
Мужчина был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилье еще в 2005 году. В 2021 году суд вынес решение о предоставлении ему жилья, однако реализовать его до сих пор не удалось. Кроме того, заявителю неоднократно отказывали в выдаче жилищного сертификата.
По данному факту в Следственном управлении СК России по Омской области уже проведена процессуальная проверка. Ее результаты, а также принятое по итогам решение будут доложены непосредственно Председателю СК России. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Вопросы о непредоставлении жилья сиротам в Омской области возникают периодически. Не так давно глава СК РФ провел расширенное совещание, где подробно разбирал вопросы, связанные с предоставлением жилья льготникам. По итогам совещания, в том числе и в Омской области были даны поручения Виталию Батищеву.
Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил доложить о проверке гибели жителя Омской области.