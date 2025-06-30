Бастрыкин встал на защиту жилищных прав сироты из Омской области

Мужчина был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилье еще в 2005 году. В 2021 году суд вынес решение о предоставлении ему жилья, однако реализовать его до сих пор не удалось. Кроме того, заявителю неоднократно отказывали в выдаче жилищного сертификата.