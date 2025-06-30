«Пульс подскочил до 185 ударов»: омич рассказал детали восхождения на Эльбрус

«Хотелось проверить себя и перезагрузиться. Для меня это было не просто спортивное достижение, а настоящий вызов себе и возможностям каждого омича. Мы начали штурм в День молодежи — специально к празднику. Поднятие флага должно было стать поздравлением всей нашей молодёжи и показать, что мы действительно “на высоте”, — рассказал Александр.