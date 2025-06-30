«Пульс подскочил до 185 ударов»: омич рассказал детали восхождения на Эльбрус

Появились детали восхождения Александра Черепанова на Эльбрус. Как рассказали в пресс-службе Управления молодежной политики, само восхождение состоялось 28 июня. Флаг Омска как Молодежной столицы России-2025 был торжественно поднят на высоте более 5400 метров над уровнем моря на плато Ледовое в рамках восхождения на Эльбрус.
Символический жест совершил Александр Черепанов — руководитель Омского регионального отделения Российского союза молодежи (РСМ), который решил покорить одну из самых высоких гор Европы не только ради личного вызова, но и во имя популяризации омской молодежной повестки.
«Хотелось проверить себя и перезагрузиться. Для меня это было не просто спортивное достижение, а настоящий вызов себе и возможностям каждого омича. Мы начали штурм в День молодежи — специально к празднику. Поднятие флага должно было стать поздравлением всей нашей молодёжи и показать, что мы действительно “на высоте”, — рассказал Александр.
Идея отправиться в это непростое путешествие возникла у Александра еще в январе 2025 года, после беседы с представителем РСМ из Екатеринбурга. Подготовка к экспедиции длилась несколько месяцев и включала серьёзную физическую и психологическую работу.
По его словам, самым сложным этапом стало преодоление горной болезни. Акклиматизация заняла пять дней: группа постепенно поднималась на разные высоты и возвращалась в базовый лагерь на отметке 3800 метров. Непосредственно штурм начался вечером 28 июня.
«Когда мы поднялись до высоты 5100 метров, нас накрыло плотным облаком, температура упала до −20 градусов, пульс подскочил до 185 ударов в минуту. Было сложно бороться с собой и продолжать движение. На финишной прямой началась сильная метель и ветер порывами до 45 км/ч. Гиды приняли решение вернуться — мы не дошли до вершины около 200 метров», — поделился Александр.
Несмотря на то, что вершина осталась недостижимой, итог экспедиции был достигнут. Флаг Омска впервые установлен в горах Эльбруса.