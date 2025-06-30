Раскрыт ранее неизвестный механизм проникновения цитомегаловируса в клетки людей

ТАСС, 30 июня. Исследователи из США выявили ранее неизвестный набор вирусных белков, который цитомегаловирус (CMV) использует для проникновения в клетки сосудов в человеческом организме. Раскрытие этого механизма заражения поможет ученым создать новые вакцины и терапии от этого патогена, чьими носителями является большинство людей на Земле, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.
«Предыдущие попытки создать вакцину от CMV провалились, однако все они были предприняты до того, как мы открыли этот белковый комплекс. Мы надеемся, что его обнаружение повысит наши шансы на создание средств, защищающих организм от заражения цитомегаловирусом, а также терапий, очищающих организм от всех следов этого патогена», — заявил доцент Института иммунологии в Ла-Хойе Крис Бенедикт, чьи слова приводит пресс-служба Питтсбургского университета.
Как отмечают исследователи, проблемы с разработкой вакцин от цитомегаловируса связаны с тем, что этот патоген обладает сразу несколькими способами проникновения в заражаемые клетки. До настоящего времени ученые знали о существовании двух разных наборов вирусных белков, которые соединяются с разными рецепторами на поверхности заражаемых клеток кровеносных сосудов и помогают вирусным частицам проникать в них.
Американские молекулярные биологи открыли третий набор белков, способствующих заражению клеток, в ходе экспериментов, нацеленных на изучение функций пептида UL116, одного из слабо изученных компонентов оболочки вирусных частиц CMV. Эта молекула способна соединяться с белком gH, играющим важную роль в процессе проникновения цитомегаловируса в клетки, что побудило исследователей детально изучить взаимодействия UL116 с другими частями оболочки вируса.
Проведенные учеными опыты показали, что молекулы UL116 и gH взаимодействуют еще с одним вирусным пептидом, UL141. Ранее биологи считали, что цитомегаловирус использует эту молекулу для подавления врожденного иммунитета и не включает ее в структуру своей оболочки, однако исследователи обнаружили, что UL141 присутствует в ней и вместе с двумя другими белками соединяется с рецептором CD155 и белками из семейства TRAIL.
Как надеются исследователи, открытие этого механизма проникновения CMV в клетки стенок сосудов позволит разработать вакцины и терапии, мешающие вирусу формировать структуры из белков gH, UL116 и UL141. Это позволит защитить от заражения цитомегаловирусом новорожденных детей, для которых этот патоген представляет особенную опасность, подытожили авторы открытия.
О цитомегаловирусе.
Цитомегаловирус представляет собой один из подвидов вируса герпеса, его носителями является более 60% населения Земли. Этот патоген не вызывает видимых симптомов заражения, однако он может вызывать серьезные проблемы при трансплантации органов, а также способствовать развитию нескольких форм рака и инфекций среди новорожденных и лиц с ослабленным иммунитетом. Это вынуждает ученых искать методы борьбы с этой инфекцией.