Раскрыт ранее неизвестный механизм проникновения цитомегаловируса в клетки людей

«Предыдущие попытки создать вакцину от CMV провалились, однако все они были предприняты до того, как мы открыли этот белковый комплекс. Мы надеемся, что его обнаружение повысит наши шансы на создание средств, защищающих организм от заражения цитомегаловирусом, а также терапий, очищающих организм от всех следов этого патогена», — заявил доцент Института иммунологии в Ла-Хойе Крис Бенедикт, чьи слова приводит пресс-служба Питтсбургского университета.