60 тыс зрителей посетили в Воронеже XIV Платоновский фестиваль

В театральную программу вошли 23 спектакля (состоялось 50 показов), в музыкальную — семь концертов, из них четыре опен-эйра на живописных площадках. В рамках литературной программы прошли книжная ярмарка (в ней участвовали более 170 издательств из разных городов России, а воронежцы приобрели более шести тонн книг), эстафета-чтение, встречи с писателями, вручили Платоновскую премию — театральному режиссеру Сергею Женовачу.