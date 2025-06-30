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60 тыс зрителей посетили в Воронеже XIV Платоновский фестиваль

Форум искусств представил 75 мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

29 июня в Воронеже завершился XIV Платоновский фестиваль. В этом году на нем прошло 75 событий, в которых приняли участие артисты из 12 стран мира — Колумбии, Бразилии, Кубы, Ганы, Армении, Японии, Республики Корея, Северной Македонии, Сербии, Узбекистана, Беларуси и России.

В театральную программу вошли 23 спектакля (состоялось 50 показов), в музыкальную — семь концертов, из них четыре опен-эйра на живописных площадках. В рамках литературной программы прошли книжная ярмарка (в ней участвовали более 170 издательств из разных городов России, а воронежцы приобрели более шести тонн книг), эстафета-чтение, встречи с писателями, вручили Платоновскую премию — театральному режиссеру Сергею Женовачу.