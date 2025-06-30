В Березниках впервые проведут большой городской выпускной

Березники после проведения недавнего Дня молодежи ждет новое масштабное события. Впервые в его истории стоится городской выпускной для завершивших обучение учащихся 11-х классов.
О поведение торжества сообщил глава Березников Алексей Казаченко. Идея вечера перекликается с темой известного на всю страну праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«По замыслу авторов, каждый выпускник — капитан своего корабля. Водная стихия станет символом новых начинаний. Наш праздник станет зарождением новых традиций», — пояснил глава Березников.
Местом проведения городского выпускного 1 июля с 18:00 станет Ледовый дворец с очертаниями, напоминающими большой океанский лайнер. В необычное путешествие с выпускниками отправятся более 100 артистов различных жанров из Перми и Березников. Хедлайнерами праздника станут певица Тося Чайкина и группа «Эль Капитан».
По итогам ЕГЭ Лика Михалева из Березников набрала 387 баллов за четыре предмета, включая 100 баллов — по химии. В этом году на сдачу государственного экзамена прошли регистрацию около 100 выпускников города.