VK Fest в Казани собрал 20 000 гостей

Для самых маленьких гостей работала площадка с аниматорами, игровыми приставками и другими активностями. Для гостей прошли творческие и научные мастер-классы. Поклонники технологических новинок могли сыграть в ИИ-шутер Университета Иннополис, познакомиться с экспертами Сколтеха и пообщаться с роботами ИT-парка им. Башира Рамеева. Также гости могли поучаствовать в играх Вау Квиз и в квесте от VK Сообществ, оставить анкету на доске VK Знакомств и приобрести мерч от VK Store. Отдохнуть и сделать памятные фото можно было в лаунж-зоне радиостанции «Европа Плюс».