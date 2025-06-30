Футболиста «Крыльев» Писарского подозревают в ставке на матч со своим участием

29-летний форвард провел прошлый сезон в аренде в «Сочи». Выступал с командой в Первой лиге, с ней же вернулся в РПЛ.
Владимир Писарский пополнил состав «зелено-бело-синих» в январе 2023 года. Всего сыграл за «Крылья Советов» в 40 встречах, забил семь голов, дважды ассистировал.
В августе 2024-го уехал по договору аренды в «Сочи». Поучаствовал в 30 матчах. Отличился шесть раз. Плюс пять результативных передач. С «барсами» вернулся в Премьер-лигу. А это — обязательный пункт выкупа по соглашению, но пока клуб не хочет оставлять нападающего у себя.
Причем журналист Сергей Ильев пишет, что Писарский мог сделать ставку на матч со своим участием через посредника. Речь идет о первой стыковой игре с «Пари НН».
Южане вели по ходу встречи 1:0, но позже Владимир получил «красную», а нижегородцы использовали численное преимущество и забили два безответных гола. Идет расследование. Ситуацию планируют рассмотреть в РФС 3 июля.
Недавно 29-летний защитник Гленн Бейл покинул «Крылья Советов». Голландец играл за «зелено-бело-синих» с августа 2021 года. Всего в его активе 108 встреч, семь голов, девять результативных передач, 24 желтые и три красные карточки.
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