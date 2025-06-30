Футболиста «Крыльев» Писарского подозревают в ставке на матч со своим участием

В августе 2024-го уехал по договору аренды в «Сочи». Поучаствовал в 30 матчах. Отличился шесть раз. Плюс пять результативных передач. С «барсами» вернулся в Премьер-лигу. А это — обязательный пункт выкупа по соглашению, но пока клуб не хочет оставлять нападающего у себя.