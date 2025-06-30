Ученые изучили 517 экзопланет и нашли лишь три, где может быть жизнь

Научная группа провела крупномасштабное исследование, результаты которого опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета. Ученые изучили 517 экзопланет из архива NASA и впервые провели количественную оценку обитаемости известных миров, сравнив их параметры с Землей.
В рамках анализа учитывались восемь ключевых характеристик: радиус и плотность планеты, температура, уровень излучения, а также свойства звезды — например, массу, температуру и размер. В результате всего 0,6% объектов (три планеты, включая Землю) получили статус «подходящих кандидатов» для жизни — даже при смягченных критериях оценки.
При этом 75% систем попали в категорию «хорошая звезда — плохая планета», что, по мнению исследователей, отражает систематический перекос современных поисков — телескопы чаще фиксируют звезды с физически неподходящими спутниками.
Особое внимание астрономов привлекла Kepler-22b, расположенная в 635 световых годах от Земли. Ее параметры — особенно температура и уровень излучения, — близки к земным, а звезда по характеристикам напоминает Солнце. Несмотря на то, что Kepler-22b примерно вдвое крупнее Земли, ее считают одним из главных кандидатов на наличие атмосферы и следов жизни. Эту планету уже включили в приоритетный список для будущих наблюдений с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».
Кроме того, ученые выделили шесть «пограничных» планет, вращающихся вокруг красных карликов — холодных звезд, ранее считавшихся малоперспективными. В их числе — LHS 1140b и TOI-1452b, где уже обнаружены возможные признаки водной или азотно-кислородной атмосферы.
Авторы исследования также провели статистический анализ, который показал, что обитаемые планеты заметно отличаются от общей массы экзопланет. Однако вопреки ожиданиям Земля не является статистическим «чудом» — она находится примерно на 69-м процентиле уникальности, что указывает: подобных миров может быть больше, чем кажется. Просто текущие технологии плохо их фиксируют.
Ученые подчеркивают: наша планета уникальна, но не одинока — и будущее изучение «пограничных» миров, особенно с помощью космических телескопов нового поколения, может открыть путь к открытию новых «вторых Земель».