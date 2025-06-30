Ученые изучили 517 экзопланет и нашли лишь три, где может быть жизнь

Особое внимание астрономов привлекла Kepler-22b, расположенная в 635 световых годах от Земли. Ее параметры — особенно температура и уровень излучения, — близки к земным, а звезда по характеристикам напоминает Солнце. Несмотря на то, что Kepler-22b примерно вдвое крупнее Земли, ее считают одним из главных кандидатов на наличие атмосферы и следов жизни. Эту планету уже включили в приоритетный список для будущих наблюдений с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».