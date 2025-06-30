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Челябинским подрядчикам запретили укладывать асфальт в дождь

Глава Челябинска Алексей Лошкин считает недопустимым укладывать асфальт в дождь. Об этом он заявил в понедельник, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Pchela.News

— Недопустимо укладывать асфальт в период дождя. Нужно координировать работу подрядных организаций с погодными условиями, — подчеркнул мэр.

В Челябинске фиксируются случаи, когда ямочный ремонт не выдержал испытания дождями.

— Есть такие факты, мы их фиксируем. В каждом случае с подрядной организацией ведётся работа по восстановлению до нормативного состояния, — отметил глава города.

Напомним, глава Челябинска призвал горожан бережнее относиться к элементам благоустройства после случаев вандализма. За последнюю неделю были повреждены скульптура «Модница» на Кировке, горшки с петуниями и дорожное ограждение на улице Воровского.