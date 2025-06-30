Челябинским подрядчикам запретили укладывать асфальт в дождь

— Недопустимо укладывать асфальт в период дождя. Нужно координировать работу подрядных организаций с погодными условиями, — подчеркнул мэр.
В Челябинске фиксируются случаи, когда ямочный ремонт не выдержал испытания дождями.
— Есть такие факты, мы их фиксируем. В каждом случае с подрядной организацией ведётся работа по восстановлению до нормативного состояния, — отметил глава города.
Напомним, глава Челябинска призвал горожан бережнее относиться к элементам благоустройства после случаев вандализма. За последнюю неделю были повреждены скульптура «Модница» на Кировке, горшки с петуниями и дорожное ограждение на улице Воровского.