Ветеринары спасли кота с рыболовным крючком в щеке в Иркутской области

Ветеринары поселка Тыреть спасли кота, получившего серьезную травму: в его щеке застрял рыболовный крючок. Об этом сообщили в пресс-службе Службы ветеринарии Иркутской области в социальных сетях. Как стало известно КП-Иркутск, хозяин животного вернулся с рыбалки и оставил снасти во дворе без присмотра.
«Судя по всему, удочки пахли рыбой, и кот решил с ними поиграть. В результате он зацепился за крючок. Сами мы не смогли его достать и сразу повезли к ветеринару», — поделилась хозяйка пострадавшего питомца.
При осмотре заведующая ветучастком Заларинского филиала Зиминской станции по борьбе с болезнями животных Елена Матвеева рассказала, что крючок повредил внутреннюю поверхность щеки и травмировал слизистую пациента. Операцию по извлечению провели под общим наркозом. После удаления инородного предмета животному обработали раны и назначили курс антибиотиков и витаминов для скорейшего восстановления.