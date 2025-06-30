Театрализованный перформанс и праздник национальной одежды — как в Казани отметят день города?

Кроме того, гостей ожидает поэтический баттл на языках народов, проживающих в Татарстане, а также ярмарка изделий с национальным колоритом, где можно будет приобрести уникальные сувениры и подарки. Для ценителей национальной моды организуют лабораторию и модный показ, посвященные стилизации элементов национального костюма. Праздник начнется в 12:00 и продлится до 21:00, сообщает Гузель Сагитова.