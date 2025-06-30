Театрализованный перформанс и праздник национальной одежды — как в Казани отметят день города?

В День города, 30 августа, на набережной озера Кабан в шестой раз пройдет праздник «Милли кием». В программе мероприятия — открытые дискуссии, поэтический баттл, модный показ и сцена с альтернативной татарской музыкой. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова.
В этот день улица Марджани станет пешеходной. На ней развернутся народные гуляния. Локальные артисты выступят с альтернативной музыкой, а также проведут открытую дискуссию «Как национальная идентичность интегрируется в современную жизнь?».
Кроме того, гостей ожидает поэтический баттл на языках народов, проживающих в Татарстане, а также ярмарка изделий с национальным колоритом, где можно будет приобрести уникальные сувениры и подарки. Для ценителей национальной моды организуют лабораторию и модный показ, посвященные стилизации элементов национального костюма. Праздник начнется в 12:00 и продлится до 21:00, сообщает Гузель Сагитова.
Также в преддверии Дня города на главное балконе мэрии Казани развернется театрализованный перфоманс «Голоса Казани». Погрузиться в атмосферу гости и жители города смогут 28 августа.
Ранее сообщалось, что театральная студия «Апуш» организует театральную лабораторию «Күзлек», итогом которой станет фестиваль, приуроченный к юбилею драматурга Туфана Миннуллина.