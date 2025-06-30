Абсурдная комедия в эпатажной обертке: в Театре Российской Армии прошла премьера мюзикла «Ревизор»

— Мы не изменили фактически ни слова в тексте Гоголя, — говорит Глеб Матвейчук. — Я видел свою задачу как раз в том, чтобы расширить смыслы с помощью музыки. Я работаю давно в этом жанре с 2014 года, когда написал свой первый музыкальный спектакль. Мы возим свои музыкальные проекты по всей России. Но «Ревизор» стоит отдельно от всей моей композиторской деятельности. Он написан в балканской стилистике. Именно такой стиль создает ощущение народного балаганчика. Так мы подчеркнули скрытые страсти и пороки персонажей, сделали их более яркими и запоминающимися. И гротеск здесь не просто визуальный элемент, а средство выражения глубоких аспектов персонажей — как зеркало, отражающее реальность.