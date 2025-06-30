Абсурдная комедия в эпатажной обертке: в Театре Российской Армии прошла премьера мюзикла «Ревизор»

Музыкальный спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя в Театре Российской Армии поставил композитор и режиссер Глеб Матвейчук. В его версии хрестоматийная история о взяточниках в провинциальном городе N. приобрела вдруг неожиданную свежесть и актуальные смыслы.
Работа над мюзиклом шла полгода. Артисты, умеющие петь и одновременно танцевать, были отобраны по специальному кастингу. Причем репетиции шли параллельно в трех группах — танцующей, поющей и драматической. Всех их потом объединила одна знаменитая сцена. И получился новый, невозможный доселе «Ревизор» — абсурдная комедия в эпатажной обертке мюзикла, где артисты играют, поют и танцуют с нескрываемым удовольствием.
Музыкальный руководитель спектакля Михаил Елисеев создал на сцене атмосферу настоящего балканского праздника со всем его колоритом, инструментами, мелодическим многоголосьем. Причем поют здесь все живьем, а танцуют лихо и отчаянно (энергичная хореография Ирины Сатюковой). И песни, звучащие в спектакле, похоже, просто обречены стать хитами — например, гимн Петербургу или ода русской бане (авторы текстов — Игорь Шевчук и Наталья Макуни). Причем точно звучит и знаменитый текст Гоголя.
— Мы не изменили фактически ни слова в тексте Гоголя, — говорит Глеб Матвейчук. — Я видел свою задачу как раз в том, чтобы расширить смыслы с помощью музыки. Я работаю давно в этом жанре с 2014 года, когда написал свой первый музыкальный спектакль. Мы возим свои музыкальные проекты по всей России. Но «Ревизор» стоит отдельно от всей моей композиторской деятельности. Он написан в балканской стилистике. Именно такой стиль создает ощущение народного балаганчика. Так мы подчеркнули скрытые страсти и пороки персонажей, сделали их более яркими и запоминающимися. И гротеск здесь не просто визуальный элемент, а средство выражения глубоких аспектов персонажей — как зеркало, отражающее реальность.
Глеб Матвейчук уверен, что зрители поймут, почему был выбран именно такой стиль:
— Все заложено в концепции спектакля. И мне прекрасно работалось с театром, его талантливой труппой, хотя жанр мюзикла и чужд драматическим артистам. Но в театре нам помогали изо всех сил реализовывать наши сложные задачи.
Актриса Анастасия Бусыгина, играющая эпатажную Анну Андреевну, жену Городничего, подтверждает:
— Мюзикл — самый трудный жанр. В нашем театре он претерпел явную трансформацию — превратился в драматический мюзикл. А это еще сложнее. У нас сочетаются и драматизм, и легкость, и комедийность, и гоголевская мистика.
И впрямь, спектакль, как пазл, сложен из динамичных и эксцентричных музыкальных номеров, которые подчеркивает суть острохарактерных гоголевских персонажей. В этом гротескном фарсовом мире на сцене органично переплелись традиции русской литературы, театра, эстрады, балаганчика и итальянской комедии дель-арте. Причем без всякой вульгарности или пошлости.
Поэтому на своем месте тут танцующий и поющий Городничий (Александр Балуев) в римской тоге и с золотым лавровым венком на голове. Как и остальные персонажи этого «римского клуба» коррупционеров, пытающиеся отмыть свои грехи в русской бане, — самая, наверное, уморительная сцена. Как пляшущий вальяжный Осип (Антон Морозов) в кругу своих фанаток-крестьянок. Как, наконец, субтильный Хлестаков (Дмитрий Ломакин), который, напевая, с азартом примеряет на себя разные роли — от робкого влюбленного до наглого главнокомандующего.
Но в финале уже не смешно. В известной финальной сцене Балуев-Городничий поднимается в своем отчаянии до трагических высот. В белом исподнем он напоминает, что нам всем пора уж не смеяться, а плакать. Под колокольный звон за его спиной открывается алая бездна — преисподняя, неминуемая расплата за грехи. Какая уж тут комедия…
Окончен праздник, цирк уехал… И лаконичная сценография Даниила Ющенко точно передает эту тоску героев по мечте, смех и слезы в одном флаконе, сон и реальность. Дом провинциального городничего превращается то в античный дворец, то в русскую баню, то в петербургский светский салон. И дымка-занавес с силуэтами и тенями иных миров, то и дело опускающаяся на сцену, мистически расширяет события в городе N. до вселенских масштабов.
В этом помогают и особым символическим смыслом наполненные экстравагантные наряды персонажей (художник Елена Симонова). Они завораживают своей яркостью и фантазией — 150 костюмов артистам сшили по специальным эскизам.
Этот веселый спектакль-праздник, мюзикл российского разлива, похоже, станет событием сезона. В такой позитивной музыкальной энергетике наш зритель нуждается сегодня, в очень сложное время, как никогда. И новый «Ревизор» тут очень кстати.