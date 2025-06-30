«Не подавала признаков жизни». В Минске сотрудники МЧС спасли тонувшую в Свислочи женщину

В Минске сотрудники МЧС спасли женщину на реке Свислочь. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Несчастный случай произошел в белорусской столице 30 июня. В 05.13 часов в МЧС позвонили очевидцы, сообщившие, что в реке Свислочь в районе улицы Старовиленской тонет человек.
Прибывшие по вызову подразделения МЧС примерно в 30 метрах от берега обнаружили женщину на поверхности воды, она не подавала признаков жизни.
При помощи спасательной доски девушку доставили на берег. Спасатели МЧС реанимировали ее до прибытия медиков и передали бригаде скорой помощи после того как она пришла в сознание.
— Спасенная 1993 года рождения госпитализирована, — уточнили в пресс-службе.
Причина происшествия еще устанавливается.
Ранее в МЧС рассказали, что в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб.
И мы писали, что в Пинске девушка упала в воду рядом с кафе: «Держалась за бетонную сваю и звала на помощь».