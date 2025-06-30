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Директор уфимской стройкомпании предстанет перед судом за взятку в 10 млн рублей судье

В Уфе главу стройкомпании осудят за взятку судье в 10 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе директор строительной компании предстанет перед судом за попытку дачи крупной взятки. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомств, в 2019 году мэрия отказала компании «Стандарт плюс» в продлении аренды территории в Советском районе из-за финансовой задолженности.

— Строительная компания в рамках договора, заключенного с администрацией города Уфы, осуществляла мероприятия по развитию застроенной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемой магистралью Западное шоссе, — пояснили в надзорном ведомстве.

После пяти лет судебных тяжб в минувшем марте руководитель фирмы, опасаясь проигрыша дела, через знакомых предпринимателей попытался передать судье десять миллионов рублей за вынесение решения в свою пользу без должного рассмотрения доказательств.

Однако посредники сообщили о схеме в ФСБ, и директора задержали при передаче денег. Вину он не признает. На его имущество наложили арест на сумму свыше 35 миллионов рублей, включая шесть объектов недвижимости, три земельных участка, два автомобиля премиум-класса и денежные средства на счетах.

Уголовное дело против директора компании будет рассматривать Уфимский районный суд.

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