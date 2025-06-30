Директор уфимской стройкомпании предстанет перед судом за взятку в 10 млн рублей судье

Однако посредники сообщили о схеме в ФСБ, и директора задержали при передаче денег. Вину он не признает. На его имущество наложили арест на сумму свыше 35 миллионов рублей, включая шесть объектов недвижимости, три земельных участка, два автомобиля премиум-класса и денежные средства на счетах.