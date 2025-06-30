Омича принудили к исправительным работам из-за отказа признания отцовства

Суд вынес приговор 49-летнему омичу, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей. Омич не признавал детей и отказывался принимать участие в их обеспечении.
Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области, мужчина считал себя необязанным помогать детям и не признавал себя их родителем. Судом была назначена генетическая экспертиза, которая доказала факт отцовства в отношении 11-летнего сына и 6-летней дочери, рожденных в разных браках.
Мужчина официально не работал, никакой материальной помощи детям не оказывал, а образовавшаяся задолженность достигла крупной суммы. При этом ранее суд уже привлекал его к административной ответственности, в том случае мужчине назначили обязательные работы сроком 20 часов. Однако после их отбытия ситуация не изменилась — алименты так и не начали поступать.
В итоге мужчина был признан виновным и осужден к 7 месяцам исправительных работ. Суд также предупредил, что в случае продолжения уклонения от родительских обязанностей после отбытия наказания, омича может ожидать более строгое наказание, вплоть до лишения свободы.