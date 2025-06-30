Омича принудили к исправительным работам из-за отказа признания отцовства

Мужчина официально не работал, никакой материальной помощи детям не оказывал, а образовавшаяся задолженность достигла крупной суммы. При этом ранее суд уже привлекал его к административной ответственности, в том случае мужчине назначили обязательные работы сроком 20 часов. Однако после их отбытия ситуация не изменилась — алименты так и не начали поступать.