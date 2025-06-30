«Купить билеты можно»: Рольбинов заявил о наличии субсидированных билетов

«На сегодняшний день у нас ещё остались субсидированные билеты, их порядка 36 тысяч. Может быть, не все компании могут их продавать, например “Аэрофлот”, так как они пользуются повышенным спросом», — сообщил заместитель председателя правительства. Чиновник также отметил, что льготные перелёты осуществляют и другие авиакомпании, такие как «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Смартавиа», и сегодня они, по его словам, «продолжают продавать билеты».