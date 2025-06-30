Александр Смирнов покидает пост главного врача Борской ЦРБ

Добавим, что Александр Смирнов, выпускник Горьковского мединститута, возглавлял Борскую ЦРБ с 2018 года, с перерывом на работу в должности министра здравоохранения региона. За время его руководства были реализованы масштабные планы по модернизации здравоохранения, разработанные ещё до пандемии COVID-19.