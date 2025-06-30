Александр Смирнов покидает пост главного врача Борской ЦРБ

Кадровые перестановки в руководстве центральных районных больниц происходят в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов покидает свою должность после шести лет работы. На его место ожидается назначение Елены Гребёнкиной, которая с 2021 года возглавляла Кстовскую ЦРБ. Будучи онкогинекологом по специальности, Гребёнкина сделала значительный вклад в развитие онкоскрининга в Кстовском округе.
Освободившуюся должность главврача Кстовской ЦРБ, вероятно, займёт Анастасия Князева, известная нижегородцам по героическому спасению пассажира самолёта и волонтёрской работе в ДНР.
Добавим, что Александр Смирнов, выпускник Горьковского мединститута, возглавлял Борскую ЦРБ с 2018 года, с перерывом на работу в должности министра здравоохранения региона. За время его руководства были реализованы масштабные планы по модернизации здравоохранения, разработанные ещё до пандемии COVID-19.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил медалью нижегородского кардиохирурга Антона Максимова.