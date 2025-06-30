Подписать соглашение о перераспределении земли теперь можно онлайн

В Пермском крае при получении услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности» теперь можно подписать соглашение в мобильном приложении «Госключ». Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
УКЭП позволяет подписывать документы о сделках с недвижимостью, о регистрации бизнеса, таможенные декларации. По данным краевого минсвязи, перечень услуг, при которых возможно использовать «Госключ», будет расширяться.