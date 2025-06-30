Какие фильмы выходят в кино и онлайн в июле 2025 года

Сиквел спортивной комедии 1996 года «Счастливчик Гилмор» с Адамом Сэндлером в роли хоккеиста-неудачника, который обнаруживает в себе талант к гольфу. В новой части герой возвращается в строй, чтобы заработать денег на оплату балетной школы для своей дочери. К исполнению своих ролей в фильме вернулись Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд и Бен Стиллер. Режиссером продолжения выступил Кайл Ньюачек, постановщик и продюсер сериала «Чем мы заняты в тени».