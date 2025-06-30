В Самаре за год сровняют с землей 80 аварийных домов

«Начали с Казачьей, 5. Здание расселили в прошлом году. Как уже говорил, за год планируем снести 80 таких построек на Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, пересечении Венцека и Алексея Толстого, а также в третьем квартале поселка Мехзавод», — объяснил Носков.