В Самаре за год сровняют с землей 80 аварийных домов

Такими планами поделился мэр Иван Носков в своем телеграм-канале. Подчеркнул: сносить будут здания, которые возвели после 1917 года.
Также займутся участками, где невозможно организовать капремонт. Глава Самары уверен: подобные объекты опасны для жителей соседних домов, привлекают «асоциальных личностей».
«Начали с Казачьей, 5. Здание расселили в прошлом году. Как уже говорил, за год планируем снести 80 таких построек на Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, пересечении Венцека и Алексея Толстого, а также в третьем квартале поселка Мехзавод», — объяснил Носков.
Предусмотрены два варианта работ: с применением техники или вручную.
«Планируем завершить до конца лета, включая вывоз мусора. Участки перейдут в муниципальную собственность. Жилищное строительство на них не планируется», — резюмировал мэр.
Ранее рассказывали, что в Самаре снесут 11 аварийных домов в четырех районах за 8,15 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.