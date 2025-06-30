На Московском проспекте в Воронеже начали наносить дорожную разметку

На Московском проспекте в Воронеже на минувших выходных начали наносить дорожную разметку после завершения сплошной замены асфальтового покрытия. Об этом мэр города Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале.
«Погодные условия позволили приступить и к следующему этапу: в те дни, что выдались без дождя, подрядчик наносил осевые (разделительные) линии. Это один из первых этапов работы с горизонтальной разметкой, выполняется термопластиком при помощи специальной машины, с высокой точностью, чтобы обеспечить правильное расположение полос и безопасное движение», — рассказал глава города.
Параллельно рабочие приступили к обозначению рядности, пешеходных переходов и других элементов. Затем предстоит обновить стоп-линии и стрелки. Работы начнутся от Пирамиды в сторону Заставы, а после — в направлении выезда из Воронежа.
В ближайшее время разметку нанесут на других отремонтированных магистралях. Несмотря на погодные условия, в городе выполнено уже больше половины работ по ее обновлению.
«Для нанесения дорожной разметки обязательно отслеживается температура воздуха, покрытия и влажность. Контроль осуществляется и перед началом нанесения, и в процессе, и в случае изменения погоды», — добавил Сергей Петрин.
Также на улицах продолжается демаркировка старых линий. На сегодняшний день сфрезеровано уже более 24 тысяч квадратных метров материала.
Ранее стало известно, что городская администрация начала закупку коммунальной техники. Планируется приобрести более 30 единиц — по несколько для всех районов. Ожидается, что к наступлению холодов и ухудшению погоды машины уже будут доставлены, зарегистрированы и подготовлены к выходу на линию.