На Московском проспекте в Воронеже начали наносить дорожную разметку

Ранее стало известно, что городская администрация начала закупку коммунальной техники. Планируется приобрести более 30 единиц — по несколько для всех районов. Ожидается, что к наступлению холодов и ухудшению погоды машины уже будут доставлены, зарегистрированы и подготовлены к выходу на линию.