Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил районы, что туда не привезут из Минска, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Во время совещания белорусский лидер предупредил местные органы власти, что им следует «шевелиться для того, чтобы хоть какую-то копейку вложить свою». А также подчеркнул, чего районам и ждать не стоит.
— Не ждать, что из Минска из республиканского бюджета вам что-то привезут, — предупредил он.
При этом глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на то, что вновь назначенные на должности руководители районов сразу после назначения будут встречаться с руководителями ключевых предприятий в своих регионах, как государственных, так и частных, чтобы спросить об их планах.
В свою очередь Александр Лукашенко призвал руководителей районов действовать.
— Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать. Если даже не получится, люди это оценят, — уверен глава республики.
При этом Лукашенко предупредил, что будет, если власти не будут ничего делать.
— Если мы ничего делать не будем — люди нам этого не простят. Поэтому только вперед, — напутствовал белорусский президент.
А еще Александр Лукашенко рассказал о поступающих к нему жалобах белорусов на безразличие чиновников.