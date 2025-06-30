Лукашенко предупредил районы, что туда не привезут из Минска

При этом глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на то, что вновь назначенные на должности руководители районов сразу после назначения будут встречаться с руководителями ключевых предприятий в своих регионах, как государственных, так и частных, чтобы спросить об их планах.