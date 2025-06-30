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Лукашенко предупредил районы, что туда не привезут из Минска

Лукашенко сказал, чего районам и ждать не стоит.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил районы, что туда не привезут из Минска, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Во время совещания белорусский лидер предупредил местные органы власти, что им следует «шевелиться для того, чтобы хоть какую-то копейку вложить свою». А также подчеркнул, чего районам и ждать не стоит.

— Не ждать, что из Минска из республиканского бюджета вам что-то привезут, — предупредил он.

При этом глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на то, что вновь назначенные на должности руководители районов сразу после назначения будут встречаться с руководителями ключевых предприятий в своих регионах, как государственных, так и частных, чтобы спросить об их планах.

В свою очередь Александр Лукашенко призвал руководителей районов действовать.

— Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать. Если даже не получится, люди это оценят, — уверен глава республики.

При этом Лукашенко предупредил, что будет, если власти не будут ничего делать.

— Если мы ничего делать не будем — люди нам этого не простят. Поэтому только вперед, — напутствовал белорусский президент.

А еще Александр Лукашенко рассказал о поступающих к нему жалобах белорусов на безразличие чиновников.

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