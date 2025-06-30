В Хабаровске усилены работы по покосу травы по поручению Сергея Кравчука

Параллельно с покосом специалисты занимаются прополкой, уборкой поваленных деревьев и веток. Работы продолжаются даже в дождь, а при сильных ливнях сотрудники переключаются на работы в теплицах. Также в этом году по поручению мэра в городе высадили 1,5 миллиона цветов.