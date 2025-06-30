В Хабаровске усилены работы по покосу травы по поручению Сергея Кравчука

С начала мая специалисты МБУ «Горзеленстрой» уже скосили траву на площади более 1,5 миллиарда метров городских газонов. Как сообщили в администрации, недавние дожди значительно ускорили рост растительности, что потребовало ускорения темпов работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Бригады работают ежедневно с 8:00 до 20:00 во всех районах города, особое внимание уделяя участкам вдоль проезжих частей.
«Наиболее сложный участок расположен в центре города, где припарковано много автомобилей. Мы продолжаем работать максимально осторожно, чтобы избежать повреждений. Просим водителей, проезжающих по улице Карла Маркса, при виде промышленных газонокосилок, по возможности, перестроиться на вторую полосу», — рассказал начальник участка зеленого строительства МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов.
Параллельно с покосом специалисты занимаются прополкой, уборкой поваленных деревьев и веток. Работы продолжаются даже в дождь, а при сильных ливнях сотрудники переключаются на работы в теплицах. Также в этом году по поручению мэра в городе высадили 1,5 миллиона цветов.