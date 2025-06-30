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Четверых военных ВСУ осудили на сроки до 17 лет за нападение на Курскую область

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15,5 до 17 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Александра Королева, Антона Пецеры, Николая Таратуты и Владимира Захарычева. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Источник: РИА "Новости"

Они признаны виновными ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

Как отметили в Генпрокуратуре, подсудимые в сентябре-октябре 2024 года незаконно вторглись в составе подразделений на территорию Курской области и больше месяца блокировали населенный пункт Ольговка Кореневского района, препятствуя эвакуации и запугивая местных жителей.

Днем 18 ноября, попав в окружение при отступлении, они сдались в плен.