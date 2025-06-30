Четверых военных ВСУ осудили на сроки до 17 лет за нападение на Курскую область

Они признаны виновными ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
Как отметили в Генпрокуратуре, подсудимые в сентябре-октябре 2024 года незаконно вторглись в составе подразделений на территорию Курской области и больше месяца блокировали населенный пункт Ольговка Кореневского района, препятствуя эвакуации и запугивая местных жителей.
Днем 18 ноября, попав в окружение при отступлении, они сдались в плен.