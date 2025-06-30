Четверых военных ВСУ осудили на сроки до 17 лет за нападение на Курскую область

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15,5 до 17 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Александра Королева, Антона Пецеры, Николая Таратуты и Владимира Захарычева. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.