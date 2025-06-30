Площадь пожаров в Иркутской области за неделю увеличилась в 5 раз

На территории Иркутской области увеличилось число лесных пожаров. Так, на утро 24 июня в регионе действовали 15 пожаров общей площадью 273,28 гектара. По данным на 30 июня, огонь охватывает почти 1,5 тысячи гектаров. Как сообщают в правительстве Приангарья, 4 пожара действуют на территории лесного фонда, еще 4 — на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье». То есть общая площадь пожаров за неделю увеличилась в 5 раз.
— По предварительной информации, причиной большинства возгораний стали грозы. Пожар в Усть-Удинском районе возник из-за неосторожного обращения с огнем местным населением, — пояснили власти.
При этом, в период с 27 по 29 июня в лесах Иркутской области было ликвидировано 12 пожаров на общей площади 2056,76 гектаров: 6 — в Нижнеудинском, 2 — в Бодайбинском, по 1 — в Слюдянском, Казачинско-Ленском, Катангском и Усть-Удинском районах.
Напомним, в Иркутской области все еще действует ограничение на пребывание и въезд в леса.