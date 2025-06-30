Площадь пожаров в Иркутской области за неделю увеличилась в 5 раз

На территории Иркутской области увеличилось число лесных пожаров. Так, на утро 24 июня в регионе действовали 15 пожаров общей площадью 273,28 гектара. По данным на 30 июня, огонь охватывает почти 1,5 тысячи гектаров. Как сообщают в правительстве Приангарья, 4 пожара действуют на территории лесного фонда, еще 4 — на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье». То есть общая площадь пожаров за неделю увеличилась в 5 раз.