Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявлено в Крыму

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанный период в западных, южных районах, в горных местностях Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В восточных районах также прогнозируется высокий риск возникновения пожаров.