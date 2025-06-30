Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявлено в Крыму

В связи с высокой вероятностью возникновения пожаров, в период с 1 по 3 июля в Республике Крым объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанный период в западных, южных районах, в горных местностях Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В восточных районах также прогнозируется высокий риск возникновения пожаров.
Напомним, с 1 мая на всей территории полуострова действует особый противопожарный режим.