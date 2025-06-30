Самара: исторический центр современной разрухи

Исторический центр Самары с каждым годом все менее и менее похож на уютный уголок старого города. Теперь здесь правят новостройки, одиозные рекламные вывески и супермаркеты. Архитектурное наследие стирается за новыми фасадами, оставляя старые дома медленно гнить под «яркими» вывесками. А многоэтажки «давят» на историческую застройку, размывая границы между прошлым и нынешним. «МК в Самаре» совместно с телеграм-каналом «Центр города Самара» подготовили фоторепортаж с улиц старого центра.