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Самара: исторический центр современной разрухи

Исторический центр Самары с каждым годом все менее и менее похож на уютный уголок старого города. Теперь здесь правят новостройки, одиозные рекламные вывески и супермаркеты. Архитектурное наследие стирается за новыми фасадами, оставляя старые дома медленно гнить под «яркими» вывесками. А многоэтажки «давят» на историческую застройку, размывая границы между прошлым и нынешним.

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Исторический центр Самары с каждым годом все менее и менее похож на уютный уголок старого города. Теперь здесь правят новостройки, одиозные рекламные вывески и супермаркеты. Архитектурное наследие стирается за новыми фасадами, оставляя старые дома медленно гнить под «яркими» вывесками. А многоэтажки «давят» на историческую застройку, размывая границы между прошлым и нынешним. «МК в Самаре» совместно с телеграм-каналом «Центр города Самара» подготовили фоторепортаж с улиц старого центра.