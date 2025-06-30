Новое колесо обозрения на Крестовском острове заработает до конца года

Существующее колесо обозрения имеет высоту около 60 метров, после установки нового его демонтируют и продадут. «Нашему колесу много лет, решили старое продать, новое поставить», — пояснил Владимир Подвальный. Назвать инвестиции в установку нового аттракциона предприниматель затруднился. Какого-то специального названия у него не будет.
А вот название американских горок поменяется, подчеркнул Владимир Подвальный.
Сейчас аттракцион называется «Великолукский комбинат». Ранее сообщалось, что его переименуют в «Высший пилотаж», поскольку в конструкции аттракциона есть элементы военной тематики.