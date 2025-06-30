Новое колесо обозрения на Крестовском острове заработает до конца года

Новое колесо обозрения на Крестовском острове заработает уже в этом году. Об этом «Фонтанке» 30 июня рассказал владелец парка аттракционов «Диво-остров» Владимир Подвальный. По его словам, новое колесо изготовили в Китае. Высота аттракциона составит 70 м.