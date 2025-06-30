Нелётная погода, предложение у фонтана и жестокий таксист: 11 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

В областном центре отметили День молодёжи, а калининградке сделали предложения у фонтана — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. Екатерина из Ломоносова под Санкт-Петербургом и её дочь Александра впервые увидели Балтийское море с другого берега. В середине июня путешественницы отправились «на разведку» в Калининградскую область. Екатерина сняла мини-репортаж о своих приключениях, погоде и подмеченных особенностях и поделилась им с «Клопс».
2. 28 июня в Калининграде на острове Канта праздновали День молодёжи. Как это было, наблюдал фотокорреспондент «Клопс» Александр Подгорчук. В этот же день в Кафедральном соборе прошёл «Бал медалистов», на котором наградили 550 школьников:
- золотых и серебряных медалистов;
- призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- получивших высшие баллы на ЕГЭ;
- проявивших себя в волонтёрской и патриотической деятельности, в спорте и творчестве.
3. Калининградские школьники показали высокие результаты на экзаменах. По сравнению с прошлым годом в полтора раза увеличилось количество 100-балльных результатов ЕГЭ. Максимальные баллы получили 52 ученика. 100 баллов по двум предметам заработали трое: Максим Перепелкин из «Классической школы» Гурьевска (профильная математика и физика), ученица школы Зеленоградска Мария Матвиец (русский язык и химия), Альбина Абулгасанова из школы № 26 Калининграда (химия и биология).
4. В бывшем Балтрайоне молодёжь разбушевалась. 28 июня на ул. Батальной подростки кидали бутылки на проезжую часть и хамили прохожим. Их поведение возмутило проходившую мимо семейную пару. Между мужчиной и одним из хулиганов завязалась драка. Женщина вызвала полицию.
5. В Калининграде парень сделал предложение своей девушке под струями воды. Романтический поступок был совершён в сквере 70-летия образования Калининградской области около Музея изобразительных искусств.
«Парень завёл девушку внутрь фонтана, когда струи стали ниже, — рассказал очевидец. — Молодой человек заговорил со своей возлюбленной как ни в чём не бывало, а после вытащил коробочку с кольцом и встал на колено. Девушка обрадовалась и согласилась. Все окружающие стали аплодировать и поздравлять».
6. Александр Розенбаум выступил в Балтийске перед военнослужащими и их семьями. Музыкант ответил на вопросы зрителей, рассказал о своём творчестве и профессии реаниматолога скорой помощи, которую прошлось оставить ради музыки.
7. Самолёт из Москвы не смог добраться до Калининграда и возвратился в Шереметьево. Воздушное судно провело в небе полтора часа, прежде чем вернуться.
8. Таксист высадил девушку в проливной дождь, обвинив в желании сэкономить. В субботу, 28 июня в аэропорту Храброво Карина познакомилась с двумя девушками, которые предложили сообща вызвать машину на два адреса. Такая услуга есть в приложении. Таксист возмутился и призвал «не делать из него лоха». Он доставил пассажирок до первой точки, а Карину довёз до ближайшей автобусной остановки и умчал «зарабатывать семье на кусок хлеба».
9. На Карла Маркса в уличном кафе случился пожар — загорелся уличный обогреватель. Вероятнее всего, «просифонил» газовый баллон. На место происшествия приехали пожарные, но огонь к этому времени уже ликвидировали сотрудники заведения.
10. Около Балтийска водитель легковушки врезался в придорожное дерево, пассажирка погибла на месте. Инцидент произошёл в субботу, 28 июня в районе посёлка Дивное округа около 21:00.
11. На Приморском кольце у поворота на Коврово Bentley врезался в отбойник. Инцидент случился в субботу, 28 июня около 20:00. За рулём находилась женщина.