Нелётная погода, предложение у фонтана и жестокий таксист: 11 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

8. Таксист высадил девушку в проливной дождь, обвинив в желании сэкономить. В субботу, 28 июня в аэропорту Храброво Карина познакомилась с двумя девушками, которые предложили сообща вызвать машину на два адреса. Такая услуга есть в приложении. Таксист возмутился и призвал «не делать из него лоха». Он доставил пассажирок до первой точки, а Карину довёз до ближайшей автобусной остановки и умчал «зарабатывать семье на кусок хлеба».