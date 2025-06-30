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Денежный дождь в Детройте прошел в память о жителе района

На востоке Детройта прохожие стали свидетелями необычного зрелища — с неба сыпались деньги. Так горожане попрощались с человеком, которого считали сердцем своего района.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Конец недели в восточной части Детройта превратился в настоящий праздник — пролетающий вертолет начал скидывать денежные купюры прямо на оживленную улицу. Люди замерли от неожиданности, но оказалось, что это не рекламный трюк, а трогательная акция памяти в честь Даррелла Томаса — уважаемого жителя района, владельца автомойки, известного под прозвищем Plant. О событии написали в Fox 2 Detroit.

Даррелл был не просто соседом или автолюбителем: его знали как добросердечного человека, преданного семье и району, который всегда помогал окружающим. Именно поэтому его сын решил сделать последнее прощание с отцом громким и запоминающимся.

«Многие из вас, может, и не знали моего отца, но в нашем районе он был легендой, — сказал он. — Он волновался за нас всех при жизни, и это был его последний подарок».

Падение купюр с вертолета стало частью масштабного мероприятия, где собрались десятки друзей, родственников и соседей. В центре внимания оказались ретро-автомобили, которые Даррелл так любил, и живые воспоминания о человеке, который оставил след в сердцах многих. По словам очевидцев, вечер прошел мирно, вмешательство полиции не потребовалось.