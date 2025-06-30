Воронежцам назвали даты выплат детских пособий и пенсий в июле

В июле некоторые выплаты по графику выпадают на выходные дни. В связи с этим сроки зачисления средств скорректированы, сообщили в региональном отделении СФР.
Так, в четверг, 3 июля, на банковские карты родителей поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих;
- выплату при рождении (или усыновлении) первого ребёнка до трёх лет;
- ежемесячное пособие на детей военнослужащих.
Выплата из маткапитала на детей до трёх лет будет воспроизведена в пятницу, 4 июля, поскольку 5-е число выпадает на выходной день.
Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям поступит на счёт 8 июля.
Пенсии с датой доставки 5 числа будут зачислены 4 июля. Выплату, дата доставки которой выпадает на 12 июля, произведут 11 июля. Пенсии за 15 и 21 июля начислят в установленные дни.
Воронежцам напомнили, что зачисление пособий и пенсий на карты «МИР» производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня.