Как добираться от «Парка Победы», пока станция закрыта на реконструкцию

От станции «Парк Победы» до ближайших станций метро — «Электросила» и «Московская» — можно доехать на автобусах № 3, 26, 50, 226, 263, 281 или трамваях № 29 и 29 В. До «Московской» также ходит трамвай № 45. Маршрут № 29 В запущен дополнительно с сегодняшнего дня. Он будет ходить на участке 29-го маршрута от Трамвайного парка № 1 до проспекта Юрия Гагарина с плановым интервалом в часы пик не более 6 минут.