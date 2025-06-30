Как добираться от «Парка Победы», пока станция закрыта на реконструкцию

От станции «Парк Победы» до ближайших станций метро — «Электросила» и «Московская» — можно доехать на автобусах № 3, 26, 50, 226, 263, 281 или трамваях № 29 и 29 В. До «Московской» также ходит трамвай № 45. Маршрут № 29 В запущен дополнительно с сегодняшнего дня. Он будет ходить на участке 29-го маршрута от Трамвайного парка № 1 до проспекта Юрия Гагарина с плановым интервалом в часы пик не более 6 минут.
Комитет также усилил движение общественного транспорта для подвоза пассажиров к станциям «Электросила» и «Московская» в будние дни. Также для улучшения транспортной доступности новых жилых кварталов на Кузнецовской улице меняет маршрут троллейбус № 26.
Станция метро «Парк Победы» закрылась на реконструкцию 29 июня. Согласно контракту, работы продлятся почти до осени 2027 года. «Фонтанка» показывала, какой будет станция после реконструкции.
Закрытие станции уже стало поводом для хоккейного клуба СКА сообщить, что следующий сезон он проведет не на «СКА Арене» на проспекте Юрия Гагарина. «Фонтанка» писала, только ли в метро кроется причина этого решения.