Севастополь примет крупные спортивные мероприятия

В августе город примет всероссийские спортивные соревнования по прыжкам в воду среди мужчин и женщин, юношей и девушек. В сентябре — кубок России по армрестлингу, в октябре — этап кубка России по альпинизму и всероссийские спортивные соревнования по самбо среди юношей и девушек памяти Героя Советского Союза Д. С. Одинцова.