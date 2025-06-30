Раскрыта уникальная форма метаболизма сахаров, характерная для нейронов

Руководствуясь этой идеей, ученые искусственным образом повысили активность белка GlyP в клетках дрозофил с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что данная процедура продлила им жизнь примерно в 3,5 раза, с 9 дней до 32 дней, а также нормализовала многие аспекты их поведения и жизнедеятельности. Это дает надежду на создание терапии от болезни Альцгеймера, а также потенциально объясняет почему семаглутид и некоторые другие новые лекарства от ожирения улучшают работу мозга у носителей деменции, подытожили исследователи.