Отращиваем жабры: на этой неделе в Перми понедельник станет единственным днем без дождя

Завтра в первой половине дня воздух успеет прогреться до 23 , затем подойдут дожди и грозы, станет прохладнее; ночью будет около 13 . В среду, 2 июля, в первой половине дня будет без осадков, столбик термометра успеет подняться до 22 , а к вечеру вновь будут дожди и грозы. В четверг и пятницу по утрам ожидаются туманы, а днем — ливни и грозы, около 20 .