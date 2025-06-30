С 1 июля в Красноярске повысятся тарифы на ЖКХ

Кроме того, с 1 января 2025 года вступили в силу новые тарифы на вывоз мусора: для правобережной зоны он составит 759 рублей 55 копеек за кубометр, а для левобережной — 650 рублей 59 копеек. В платежках это отразится как 118 рублей 4 копейки с человека для правобережья и 101 рубль 4 копейки для левобережья.