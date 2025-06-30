С 1 июля в Красноярске повысятся тарифы на ЖКХ

С 1 июля 2025 года в Красноярске ожидается увеличение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
По предварительным данным, рост составит около 15%. В частности, стоимость холодной воды вырастет на 12%: сейчас кубометр стоит 33 рубля 10 копеек, а с 1 июля его цена составит 38 рублей 6 копеек. Также подорожает водоотведение — с 21 рубля 49 копеек до 24 рублей 72 копеек за кубометр.
Что касается отопления, то с июля тариф увеличится примерно на 10%, что ощутят жители города осенью. Конкретные суммы будут зависеть от показаний счетчиков, температуры воздуха и энергоэффективности зданий. Стоимость горячей воды также вырастет на 10%.
Кроме того, с 1 января 2025 года вступили в силу новые тарифы на вывоз мусора: для правобережной зоны он составит 759 рублей 55 копеек за кубометр, а для левобережной — 650 рублей 59 копеек. В платежках это отразится как 118 рублей 4 копейки с человека для правобережья и 101 рубль 4 копейки для левобережья.
Также стоит отметить, что плата за капитальный ремонт увеличилась на 15%: для пятиэтажных домов она составит 11 рублей 11 копеек за квадратный метр, а для многоквартирных зданий с лифтом — 11 рублей 55 копеек.