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В Омской области выберут молодёжную столицу региона

В День молодёжи в Омской области стартовал региональный конкурс на присвоение статуса «Молодёжная столица Омской области».

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Участвовать в конкурсе смогут все муниципалитеты региона. По итогам будет выбран район, который в 2026 году получит статус Молодёжной столицы области и проведёт у себя ключевые мероприятия, связанные с молодёжной политикой.

«Убежден, что этот конкурс станет достойным наследием почётного звания Молодёжной столицы России, в котором Омск проводит весь 2025 год», — отметил глава региона.

Губернатор поручил главам муниципалитетов активно включиться в работу и подать заявки до 28 июля. Победителя объявят 4 ноября — в День народного единства — на Форуме сельской молодёжи.