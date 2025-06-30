В Омской области выберут молодёжную столицу региона

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Участвовать в конкурсе смогут все муниципалитеты региона. По итогам будет выбран район, который в 2026 году получит статус Молодёжной столицы области и проведёт у себя ключевые мероприятия, связанные с молодёжной политикой.
«Убежден, что этот конкурс станет достойным наследием почётного звания Молодёжной столицы России, в котором Омск проводит весь 2025 год», — отметил глава региона.
Губернатор поручил главам муниципалитетов активно включиться в работу и подать заявки до 28 июля. Победителя объявят 4 ноября — в День народного единства — на Форуме сельской молодёжи.