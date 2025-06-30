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Каждый восьмой самарец выступает против регистрации детей в социальных сетях

Специалисты сервиса SuperJob провели среди экономически активных самарцев опрос о том, в каком возрасте детям лучше всего заводить аккаунты в социальных сетях.

Специалисты сервиса SuperJob провели среди экономически активных самарцев опрос о том, в каком возрасте детям лучше всего заводить аккаунты в социальных сетях.

32% опрошенных считают, что регистрироваться в соцсетях лучше всего в возрасте 13−15 лет, 25% в 16−17 лет, 11% в 10−12 лет.

7% самарцев считают, что можно начинать знакомиться с соцсетями в любом возрасте, ещё 5% в возрасте 7−9 лет.

Мужчины чаще женщин считали, что нельзя давать детям доступ в соцсетях.

При этом 70% учат детей правилам безопасности в интернете, причём матери чаще проводят разговоры на эту тему, чем отцы.

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