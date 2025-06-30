Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуляет только полдня и возле дома: польский трамвай Pesa в Калининграде снова вышел, но на короткий маршрут

Транспорт работает лишь в одну смену из двух.

Источник: Клопс.ru

27 июня на улицы города вновь выехал польский трамвай Pesa, прервав почти годичное затишье. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

В последний раз этот вагон можно было увидеть на маршруте 9 августа прошлого года — тогда он завершил недельную рабочую смену и отправился на длительный простой.

На этот раз вагон вышел на маршрут № 3, который короче пятого и проходит ближе к депо. Все дни поляк работал только полдня: с утра до обеда. В прошлом году трамвай трудился на маршруте № 5.

Калининградцы хвалят Pesa за плавный ход, комфортный салон и бесшумное движение.

За 12 лет эксплуатации чуть ли не половину времени вагон простоял в депо. Сначала возникли сложности с комплектующими из-за роста курса евро, потом — обанкротился завод-изготовитель.