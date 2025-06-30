Иркутяне чаще всего находят любовь на работе

Также люди находят партнеров благодаря друзьям (8%), в вузах и колледжах (6%), сайтах знакомств (5%) или ещё в школьные годы (3%). Реже любовь случается в кафе, на отдыхе, среди соседей, в магазинах или даже с самого детства — об этом сообщили по 2% опрошенных.