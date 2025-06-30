Иркутяне чаще всего находят любовь на работе

По данным SuperJob, 16% иркутян нашли свою вторую половинку прямо на работе — это самый популярный способ знакомств в городе. Соответствующий опрос прошел среди экономически активного населения Иркутска с 6 по 16 июня 2025 года. В нем приняли участие местные жители, поделившиеся историями своих романтических знакомств.
«В этом опросе 16% участников исследования признались, что встретили свою любовь на работе. Это самый популярный канал знакомств. На втором месте — соцсети и мессенджеры (12%), на третьем — спонтанные встречи на улице (10%)», — отметил представитель компании.
Также люди находят партнеров благодаря друзьям (8%), в вузах и колледжах (6%), сайтах знакомств (5%) или ещё в школьные годы (3%). Реже любовь случается в кафе, на отдыхе, среди соседей, в магазинах или даже с самого детства — об этом сообщили по 2% опрошенных.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказала, что изменится в Приангарье с 1 июля 2025 года.