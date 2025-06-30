Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Симферополем и Мелитополем начнет курсировать автобус

Новый маршрут регулярных автобусных перевозок зарегистрирован между Симферополем и Мелитополем.

Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».

«Начать эксплуатацию установленного маршрута согласно действующему законодательству Российской Федерации необходимо не позднее 90-та дней с даты его внесения в Реестр, то есть не позднее 15 сентября этого года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между Евпаторией и Сочи будет ходить автобус, маршрут которого пролегает через Симферополь, Феодосию, Керчь, Анапу и Новороссийск.

Также напомним, что с начала лета в Крыму возобновил движение сезонный автобус по маршруту Ялта — Липецк.

В этом году Крымский полуостров будет одним из самых востребованных направлений.