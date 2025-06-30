Между Симферополем и Мелитополем начнет курсировать автобус

Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».
«Начать эксплуатацию установленного маршрута согласно действующему законодательству Российской Федерации необходимо не позднее 90-та дней с даты его внесения в Реестр, то есть не позднее 15 сентября этого года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что между Евпаторией и Сочи будет ходить автобус, маршрут которого пролегает через Симферополь, Феодосию, Керчь, Анапу и Новороссийск.
Также напомним, что с начала лета в Крыму возобновил движение сезонный автобус по маршруту Ялта — Липецк.
В этом году Крымский полуостров будет одним из самых востребованных направлений.