В «Салават Юлаев» из «Спартака» перешел нападающий Прохор Корбит

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Прохора Корбита из московского «Спартака». Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один год.
В прошлом сезоне Корбит выступал в ВХЛ, в 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 79 очков (32 гола + 47 передач) при показателе полезности «+24». В плей-офф он стал самым результативным игроком лиги, записав на свой счёт 22 очка в 23 играх.
— Мы приветствуем Прохора в нашей команде, — заявили в «СЮ».
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