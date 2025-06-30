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В «Салават Юлаев» из «Спартака» перешел нападающий Прохор Корбит

Прохор Корбит из «Спартака» подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Прохора Корбита из московского «Спартака». Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Корбит выступал в ВХЛ, в 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 79 очков (32 гола + 47 передач) при показателе полезности «+24». В плей-офф он стал самым результативным игроком лиги, записав на свой счёт 22 очка в 23 играх.

— Мы приветствуем Прохора в нашей команде, — заявили в «СЮ».

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