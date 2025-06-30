Праздничные мероприятия 3 июля начнутся в Минске с утра

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Торжественные мероприятия, посвященные главному празднику Беларуси — Дню Независимости, начнутся с утра в Минске 3 июля, сообщила замначальника управления культуры Мингорисполкома Светлана Силич во время пресс-конференции.
Она отметила, что утром состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к обелиску на площади Победы. А основные городские мероприятия пройдут на площадках у Дворца спорта, у Национальной библиотеки, у обелиска «Минск — город-герой».
«С 12:00 до 23:00 состоится праздничный концерт на площадке у Дворца спорта. Основная идея концерта — “Код независимости нации”. В концертной программе примут участие ансамбль “Песняры”, заслуженный коллектив “Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Финберга”, оркестр ГУВД Мингорисполкома, солисты Анна Благова, Сергей Кудрачев, национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича, а также ансамбль “Хорошки”, “Немига” и многие другие», — сказала Силич.
Молодежный фестиваль современных патриотических хитов запланирован с 21:00 до 23:00 возле Национальной библиотеки.
По словам Силич, праздничные мероприятия запланированы в каждом районе белорусской столицы. В 22:55 можно будет присоединиться к масштабной акции «Споем гимн вместе», а в 23:00 в шести точках Минска запустят фейерверк.
Также 4 и 5 июля на площадке у Дворца спорта с 16:00 до 20:00 пройдут концерты. Финалом концерта 5 июля станет выступление российского певца и композитора Виталия Гордея.