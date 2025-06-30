В Новосибирской области задержаны 320 нелегальных мигрантов

В результате были задержаны 320 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории России. Итоги операции были представлены начальником областного управления МВД Андреем Кульковым на рабочем совещании с губернатором 30 июня.
Во время операции зафиксировано 469 случаев нарушения миграционного законодательства. Также выявлено трое разыскиваемых лиц, два человека из них находились в федеральном розыске, один человек — в международном розыске.
Дополнительные проверки были проведены на 13 торговых точках, где выявлено 235 административных правонарушений.
Последствия рейда: 29 мигрантов ожидают принудительного выдворения, 12 человек уже покинули территорию России в принудительном порядке, двое нарушителей депортированы по решению суда.