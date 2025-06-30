В калининградском онкоцентре вышли из строя два аппарата лучевой терапии. Об этом «Клопс» рассказали пациенты.
«Первый аппарат сломался в среду, второй — в пятницу. Больным не оказывают помощи. Мастера планируют вызвать только на понедельник, 30 июня. Экстренных действий руководство не принимает», — пожаловались посетители медучреждения.
В региональном минздраве объяснили, что техника поочерёдно сломалась из-за технического сбоя: «Сразу был приглашён специалист для сервисного обслуживания, так как своими силами справится не удалось. Ждём прибытия инженера из Москвы». Схемы лечения пациентов менять не будут, так как проблему рассчитывают решить в ближайшее время.
В марте калининградском онкоцентре перестал работать один из аппаратов лучевой терапии, но оборудование успели настроить в тот же день.