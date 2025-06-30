В калининградском онкоцентре вышли из строя два аппарата лучевой терапии

В региональном минздраве объяснили, что техника поочерёдно сломалась из-за технического сбоя: «Сразу был приглашён специалист для сервисного обслуживания, так как своими силами справится не удалось. Ждём прибытия инженера из Москвы». Схемы лечения пациентов менять не будут, так как проблему рассчитывают решить в ближайшее время.