Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате, в нынешнем году — с 22 по 27 июля, сообщили организаторы.
Авиасалон МАКС в 2024 году также проходил в онлайн-формате.
«Госкорпорация “Ростех” и ее дочерняя компания “Авиасалон”, устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Проект будет работать с 22 по 27 июля 2025 года на платформе официального сайта салона», — сообщили организаторы.
Основная цель онлайн-выставки — показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии и так далее.
Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.